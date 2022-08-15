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Депозити за офіційним курсом: в Нацбанку розповіли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 жов, 2022 15:35
Пропонуємо до обговорення:
Із 21 жовтня НБУ разом із банками запровадив додатковий інструмент для збереження гривневих заощаджень населення – депозит із захистом від зміни валютного курсу.
Дивися повний текст Депозити за офіційним курсом: в Нацбанку розповіли особливості нового інструменту
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R2
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Додано: Пон 24 жов, 2022 15:35
Зачем обязательная опция через 6 месяцев продать Нацбанку. Выдавали бы по желанию клиента или в гривне или в долларах. Это бы заинтересовало население
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han2019
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Додано: Пон 24 жов, 2022 15:39
han2019 написав:... Выдавали бы по желанию клиента или в гривне или в долларах....
)))
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GALeon
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