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Депозити за офіційним курсом:
в Нацбанку розповіли...

Депозити за офіційним курсом: в Нацбанку розповіли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:35

Депозити за офіційним курсом: в Нацбанку розповіли...

Пропонуємо до обговорення:
Із 21 жовтня НБУ разом із банками запровадив додатковий інструмент для збереження гривневих заощаджень населення – депозит із захистом від зміни валютного курсу.

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Депозити за офіційним курсом: в Нацбанку розповіли особливості нового інструменту
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:35

Зачем обязательная опция через 6 месяцев продать Нацбанку. Выдавали бы по желанию клиента или в гривне или в долларах. Это бы заинтересовало население
han2019
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:39

Re: Депозити за офіційним курсом: в Нацбанку розповіли...

han2019 написав:... Выдавали бы по желанию клиента или в гривне или в долларах....
)))
GALeon
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