Правила експлуатації автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння суттєво змінилися за останнє десятиліття.
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Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:30
Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном
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Дивися повний текст
Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном
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