За період вересень – жовтень на Dom.Ria з’явилось майже 470 000 варіантів вторинного житла по всій Україні, що на 41% більше ніж у липні – серпні цього року.
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Як змінились ціни на вторинне житло — дослідження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:51
Як змінились ціни на вторинне житло — дослідження
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Як змінились ціни на вторинне житло — дослідження
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:51
да да да, в городе где 12 часов нет света, цена 82 тысячи у.е.
спроса правда ноль, но то такое))
работы тоже нет - есть время пофантазировать.
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