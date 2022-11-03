За бажанням, в Україні ще досі на вторинному ринку можна знайти автівки, вироблені за часів СРСР, які коштують досить дешево - до тисячі доларів.
Дивися повний текст
Дешевше за новий iPhone: які авто в Україні можна купити за ціною до 1000 доларів
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 лис, 2022 07:45
Дешевше за новий iPhone: які авто в Україні можна купити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Дешевше за новий iPhone: які авто в Україні можна купити за ціною до 1000 доларів
|