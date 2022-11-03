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Дешевше за новий iPhone: які
авто в Україні можна купити...

Дешевше за новий iPhone: які авто в Україні можна купити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:45

Дешевше за новий iPhone: які авто в Україні можна купити...

Пропонуємо до обговорення:
За бажанням, в Україні ще досі на вторинному ринку можна знайти автівки, вироблені за часів СРСР, які коштують досить дешево - до тисячі доларів.

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Дешевше за новий iPhone: які авто в Україні можна купити за ціною до 1000 доларів
R2
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