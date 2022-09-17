В Україні мільйони громадян отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, однак не усі знають, як перевірити її розмір і нарахування.
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Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція
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Додано: Суб 05 лис, 2022 13:24
Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція
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Дивися повний текст
Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція
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