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УЗ планує купити 100 тисяч тонн
дизпального за формулою:...

УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизпального за формулою:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:13

УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизпального за формулою:...

Пропонуємо до обговорення:
Очікувана вартість закупівлі - 3,6 млрд грн.

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УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизпального за формулою: ціна в порту Роттердам плюс доставка
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:13

ага))) і вроттердам і в попєнгвгєн))))
luckymix
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Модератори: Ірина_, Модератор

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