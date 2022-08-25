Станом на 3 листопада Міноборони профінансувало зарплати військовим на суму 496,9 мільярда гривень.
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На зарплати ЗСУ витратили вже майже півтрильйона гривень
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:17
На зарплати ЗСУ витратили вже майже півтрильйона гривень
Пропонуємо до обговорення:
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На зарплати ЗСУ витратили вже майже півтрильйона гривень
Додано: Сер 09 лис, 2022 18:17
Другими словами можно было написать данные про численность военнослужащих 496 000 000 000/8месяцев войны/100000 зп = 620 000 человек, если средняя ЗП 30000 то 2 066 000 военных
Додано: Сер 09 лис, 2022 18:22
spread І так відомо, що 200-250 отримують по 100+к і ще 600-700 по 30+к
Ну і не забуваєм, що крім 100/30 ще виплачують + 10-20 тис. "ставки"
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