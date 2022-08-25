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На зарплати ЗСУ витратили вже
майже півтрильйона гривень

На зарплати ЗСУ витратили вже майже півтрильйона гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:17

На зарплати ЗСУ витратили вже майже півтрильйона гривень

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 3 листопада Міноборони профінансувало зарплати військовим на суму 496,9 мільярда гривень.

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На зарплати ЗСУ витратили вже майже півтрильйона гривень
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:17

Другими словами можно было написать данные про численность военнослужащих 496 000 000 000/8месяцев войны/100000 зп = 620 000 человек, если средняя ЗП 30000 то 2 066 000 военных
spread
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:22

spread І так відомо, що 200-250 отримують по 100+к і ще 600-700 по 30+к

Ну і не забуваєм, що крім 100/30 ще виплачують + 10-20 тис. "ставки"
Дюрі-бачі
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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