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Криптовалютний експерт
спрогнозував падіння Bitcoin до...

Криптовалютний експерт спрогнозував падіння Bitcoin до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:46

Криптовалютний експерт спрогнозував падіння Bitcoin до...

Пропонуємо до обговорення:
Намагання біткоїна вийти з ведмежого ринку зазнало фіаско на фоні кризи ліквідності, від якої постраждала криптовалютна біржа FTX. Флагманський віртуальний актив скорегувався майже до свого дворічного мінімуму.

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Криптовалютний експерт спрогнозував падіння Bitcoin до $12 000
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:47

Обовязково потрібно купувати, а то вдруг пірамідка розвалиться )))
skukurudzyak
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 17:33

Этому цифровому мусору цена 2 копейки в базарный день
75stasstas75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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