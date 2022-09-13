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Криптовалютний експерт спрогнозував падіння Bitcoin до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Намагання біткоїна вийти з ведмежого ринку зазнало фіаско на фоні кризи ліквідності, від якої постраждала криптовалютна біржа FTX. Флагманський віртуальний актив скорегувався майже до свого дворічного мінімуму.
Дивися повний текст Криптовалютний експерт спрогнозував падіння Bitcoin до $12 000
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R2
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Додано: Чет 10 лис, 2022 16:47
Обовязково потрібно купувати, а то вдруг пірамідка розвалиться )))
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skukurudzyak
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Додано: Чет 10 лис, 2022 17:33
Этому цифровому мусору цена 2 копейки в базарный день
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75stasstas75
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