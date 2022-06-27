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Штрафи за порушення
ПДР у Чехії

Штрафи за порушення ПДР у Чехії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 03:30

Штрафи за порушення ПДР у Чехії

Пропонуємо до обговорення:
З початку війни багато українців знайшли порятунок у Чехії, проте не всі поінформовані про величезні штрафи за порушення правил дорожнього руху, що встановлено в цій країні.

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Штрафи за порушення ПДР у Чехії
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 03:30

"Так, если горит зеленый свет светофора, однако правая его секция не горит, то нельзя поворачивать направо" И в чём же отличие? По украинским ПДД таки нельзя. А в Чехии можно что ли?
moveton
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