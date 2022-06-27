З початку війни багато українців знайшли порятунок у Чехії, проте не всі поінформовані про величезні штрафи за порушення правил дорожнього руху, що встановлено в цій країні.
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Штрафи за порушення ПДР у Чехії
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Додано: Пон 21 лис, 2022 03:30
Штрафи за порушення ПДР у Чехії
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Штрафи за порушення ПДР у Чехії
Додано: Пон 21 лис, 2022 03:30
"Так, если горит зеленый свет светофора, однако правая его секция не горит, то нельзя поворачивать направо" И в чём же отличие? По украинским ПДД таки нельзя. А в Чехии можно что ли?
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