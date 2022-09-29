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У Києві пропонують зменшити
дозволену швидкість до 30 км/год

У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:56

У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год

Пропонуємо до обговорення:
Петиція з вимогою про обмеження дозволеної швидкості до 30 км/год вже зареєстрована на сайті Київської міської ради.

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У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:57

якійсь недолугий расєянський агент зареєстрував - мовляв, хай воно там усе взагалі зупиниться
irge
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:16

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Петиція з вимогою про обмеження дозволеної швидкості до 30 км/год вже зареєстрована на сайті Київської міської ради.

Дивися повний текст
У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год


А чому не відразу до 3 км/год, навіщо ці напівміри? Або ще краще-заборонити авто! Гужові візки та трамваї на кінській тязі повинні задовільнити автора(ів) петиції.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:49

Я буду на самокате все крутые тачки делать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:55

А куда все спешат????, а потом плачут, когда сбивают людей и начинают искать связи отмазаться или ходят к родственникам потерпевшего и на коленях стоят и просят прощение.
30 км. ч. с пункта А в пункт В приедите на 15 мин. позже, а то и точно так же, если бы ехали со скоростью 70км.ч с остановками на каждом свет. под красный.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:18

Давно пора
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:22

Re: У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км

vitaliian написав:Я буду на самокате все крутые тачки делать.
Особливо в ожеледицю :mrgreen:
Faceless
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