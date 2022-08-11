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Continental розробив нову
гальмівну систему для...

Continental розробив нову гальмівну систему для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:57

Continental розробив нову гальмівну систему для...

Пропонуємо до обговорення:
Специфіка електромобілів відносно гальмівних систем полягає у присутності функції рекуперації.

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Continental розробив нову гальмівну систему для електромобілів
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:57

Снизить потери максимально - отказаться от тормозов? А если потребуется экстренно тормозить?
vnovakdp
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