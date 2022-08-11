Специфіка електромобілів відносно гальмівних систем полягає у присутності функції рекуперації.
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Continental розробив нову гальмівну систему для електромобілів
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Додано: Вів 29 лис, 2022 13:57
Continental розробив нову гальмівну систему для...
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Дивися повний текст
Continental розробив нову гальмівну систему для електромобілів
Додано: Вів 29 лис, 2022 13:57
Снизить потери максимально - отказаться от тормозов? А если потребуется экстренно тормозить?
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