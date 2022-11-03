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Стало відомо, скільки людей у світі користуються 5G і де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 гру, 2022 06:37
Пропонуємо до обговорення:
Хоча 5G ще дуже далеко до показників поширеності 4G, виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson вважає, що до кінця року по всьому світу буде підключено 1 млрд бездротових абонентів.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 06:37
Северо-восточная Азия это что? Чукотка? Или Камчатка? Это там продвинута связь 5G?
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serge_tolstov
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