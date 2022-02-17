АТ "Укрзалізниця" вперше підписала прямий договір з французьким виробником рейок Saarstahl.
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Укрзалізниця вперше уклала угоду з французьким виробником рейок
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Додано: Чет 15 гру, 2022 12:16
Укрзалізниця вперше уклала угоду з французьким...
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Укрзалізниця вперше уклала угоду з французьким виробником рейок
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