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Безкоштовні продуктові набори:
названо області, де можна...

Безкоштовні продуктові набори: названо області, де можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:22

Безкоштовні продуктові набори: названо області, де можна...

Пропонуємо до обговорення:
Як розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, допомогу можна отримати за фактичним місцезнаходженням.

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Безкоштовні продуктові набори: названо області, де можна отримати допомогу
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:22

Самые пострадавшие города а как же Харьков и область которая страдает ещё больше
akovlevasvetlana230
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