Як розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, допомогу можна отримати за фактичним місцезнаходженням.
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Безкоштовні продуктові набори: названо області, де можна отримати допомогу
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:22
Безкоштовні продуктові набори: названо області, де можна...
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Дивися повний текст
Безкоштовні продуктові набори: названо області, де можна отримати допомогу
Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:22
Самые пострадавшие города а как же Харьков и область которая страдает ещё больше
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