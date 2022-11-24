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В Україні почала
дешевшати цибуля

В Україні почала дешевшати цибуля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:50

В Україні почала дешевшати цибуля

Пропонуємо до обговорення:
З початку цього тижня на ринку цибулі в Україні спостерігається знижувальний ціновий тренд. Основною причиною здешевлення у цьому сегменті стало помітне ослаблення попиту, і навіть систематичні постачання цієї продукції із країн Центральної Азії.

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В Україні почала дешевшати цибуля
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:50

Нарешті!!!)
5kopiyok
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:03

Re: В Україні почала дешевшати цибуля

А ще дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:17

  Investor_K написав:А ще дешевше буде?

Покупайте и на депозит её
vitaliian
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