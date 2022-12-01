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Українцям роздають готівку
на оплату комуналки: як...

Українцям роздають готівку на оплату комуналки: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:21

Українцям роздають готівку на оплату комуналки: як...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні під час опалювального сезону одержують готівку на оплату комунальних послуг. Монетизовані субсидії призначають за заявою, а деяких випадках автоматично продовжують.

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Українцям роздають готівку на оплату комуналки: як перевірити, чи призначили виплату
R2
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