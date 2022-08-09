Внутрішньо переміщені особи можуть стати на чергу для отримання тимчасового житла.
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Як ВПО стати в чергу для отримання тимчасового житла: детальне роз’яснення
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:40
Як ВПО стати в чергу для отримання тимчасового житла:...
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Дивися повний текст
Як ВПО стати в чергу для отримання тимчасового житла: детальне роз’яснення
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