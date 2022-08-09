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Як ВПО стати в чергу для
отримання тимчасового житла:...

Як ВПО стати в чергу для отримання тимчасового житла:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:40

Як ВПО стати в чергу для отримання тимчасового житла:...

Пропонуємо до обговорення:
Внутрішньо переміщені особи можуть стати на чергу для отримання тимчасового житла.

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Як ВПО стати в чергу для отримання тимчасового житла: детальне роз’яснення
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:41

В який конкретно орган потрібно звернутись?
hinna7991
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