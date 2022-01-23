Вже у 2023 році в Україні можуть повернути обов’язковий технічний огляд як вантажних, так і легкових автомобілів.
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Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
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Додано: Сер 04 січ, 2023 14:56
Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
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Дивися повний текст
Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
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