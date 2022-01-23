Вже у 2023 році в Україні можуть повернути обов’язковий технічний огляд як вантажних, так і легкових автомобілів.
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Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
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Додано: Сер 04 січ, 2023 14:56
Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
Пропонуємо до обговорення:
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Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
Додано: Чет 05 січ, 2023 08:52
1000 грн. а харя не треснет?! Давайте уже 10000 грн. чего так мелочиться, цена завышена в двое , осмотр ТЗ стоить должен не более 500 грн. Кормушку они хотят !
Додано: Чет 05 січ, 2023 18:42
Люди це корупція як не плюнь Влада не за ЛЮДЕЙ
Хоч ми віддаємо най цінніше життя а їм насрати
Аби останні гроші здерти.
Додано: Чет 05 січ, 2023 19:18
Да вы уже определились одни говорят будет техосмотр, другие это все херня не какого техосмотра не будет вы там уже договоритесь между собой что людям втерать будете.
Додано: Чет 05 січ, 2023 20:17
Про це писати не цікаво, бо гарні новини не створюють ажіотажу та не ініціюють обговорення на багато повідомлень. І чомусь не написали скільки коштуватиме перевірка не комерційних легкових автомобілів?
До того ж останнім часом якість статей значно погіршилась. І не про сам зміст (бо я не "всюди спеціаліст"), а просто про оформлення.
Приклад: https://news.finance.ua/ua/7-zaboronenyh-diy-yaki-vbyvayut-korobku-avtomat
А на порталі ukr.net ця стаття цілком в пристойному вигляді.
Додано: Чет 05 січ, 2023 23:54
Да вы же читайте внимательно люди добрые ! МОГУТ ВЕРНУТЬ! НЕ вернут пока война, на это большая вероятность! А по поводу 1000 грн, конечно перебор! Объясню, потому как примерно половине придётся его купить, да да именно купить к сожалению! И стоить он будет, отталкиваясь от первоначальной суммы, плюс 300-400 % Потому как не можем большая часть населения, себе пока что позволит машины старше 2008-2010 годов и выше. А те что есть уже по нормам не проходят и каты как минимум выбиты у большинства! Вот такой вот винегрет! Тут как есть ! Спасибо за внимание:)
Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:20
що ви пишете що може коштувати якщо прийняття закону призупинили до закінчення війни.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:16
Почему все никак не угомоняться. Все будоражат людей,ведь сказали что на время войны отложено рассмотрение о техосмотре.
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