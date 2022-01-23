Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні

Додано: Суб 07 січ, 2023 01:18

здесь только авторитарное беззаконие и ничего личного: бюджет пустой ибо властьимущие сменили предыдущих гнид на денежных потоках и на откатах с закупками и тендерами.

Для наполнения сверх старых норм, когда бизнес угасает а инвесторы бегут пачками с Украины, зелены и те кто привел чернь во власть, уже 2 года блокируют регистрацию Налоговых накладных мелкому бизнесу сдирая наперёд двойной ндс. Воровство повальное на тендерах для ЗСУ и других министерств. Зеленский лидер народа Украины, а одновременно и крышует гнид, которых привел во власть и даже оставив тех, кто со старой власти все также сидит в кабинетах и сосет соки с людей, наши налоги с бюджета телепортирует в яхты, замки и острова. Семейный подряд расписывается не только на отпрысков и сасунков, но и бабулек-дедулек: Парашенко-Ахметов-Суркисы, Гереги, Труханов, Любченко-Тимошенко, Аваков и прочая гопота и колаборанты типа Денисовой ("Людочка-людоедочка", которую крышевал Кучма для обворовывания бандитских крымских элит, потом пенсионный фонд и т.п.). Список очень длинный, поэтому сами друг-друга топить они не могут. Кумовство и дерибан. Даже Балтия открытым текстом нам уже говорили вслух: заворовались, боритесь с коррупцией, а не просите денег на её кормление!