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Стало відомо, скільки
коштуватиме техогляд в Україні

Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:28

Ось і ще одна державна акція здирнецтва
autozip56
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:04

Їм за годину потрібно "заробити" і на директора і на бухгалтера і на себе, тому дешевше нема куди.
deklarantor
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:38

Это обдиралово очередное со стороны государства.... Да ещё и в такое время.... Позор...
avdasevmaksim
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 01:18

здесь только авторитарное беззаконие и ничего личного: бюджет пустой ибо властьимущие сменили предыдущих гнид на денежных потоках и на откатах с закупками и тендерами.
Для наполнения сверх старых норм, когда бизнес угасает а инвесторы бегут пачками с Украины, зелены и те кто привел чернь во власть, уже 2 года блокируют регистрацию Налоговых накладных мелкому бизнесу сдирая наперёд двойной ндс. Воровство повальное на тендерах для ЗСУ и других министерств. Зеленский лидер народа Украины, а одновременно и крышует гнид, которых привел во власть и даже оставив тех, кто со старой власти все также сидит в кабинетах и сосет соки с людей, наши налоги с бюджета телепортирует в яхты, замки и острова. Семейный подряд расписывается не только на отпрысков и сасунков, но и бабулек-дедулек: Парашенко-Ахметов-Суркисы, Гереги, Труханов, Любченко-Тимошенко, Аваков и прочая гопота и колаборанты типа Денисовой ("Людочка-людоедочка", которую крышевал Кучма для обворовывания бандитских крымских элит, потом пенсионный фонд и т.п.). Список очень длинный, поэтому сами друг-друга топить они не могут. Кумовство и дерибан. Даже Балтия открытым текстом нам уже говорили вслух: заворовались, боритесь с коррупцией, а не просите денег на её кормление!
oskar_wasberger
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:18

Re: Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні

О, набігли боти з одним повідомленням.
ricardo
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