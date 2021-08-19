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У Dell показали
ноутбук-конструктор, збирання та...

У Dell показали ноутбук-конструктор, збирання та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:01

У Dell показали ноутбук-конструктор, збирання та...

Пропонуємо до обговорення:
Американська комп'ютерна компанія Dell продемонструвала своє бачення ноутбуків майбутнього. На відміну від інших виробників, які намагаються представити ноутбуки з гнучкими дисплеями, у Dell вирішила піти своїм шляхом.

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У Dell показали ноутбук-конструктор, збирання та розбирання якого займає 30 секунд (відео)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:01

основная проблема - доступность - цена САБЖа будет невменяемой.
vpchelko
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