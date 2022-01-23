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Назвали вживані автомобілі,
які важко продати на...

Назвали вживані автомобілі, які важко продати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:36

Назвали вживані автомобілі, які важко продати на...

Пропонуємо до обговорення:
Автомобіль доводиться міняти хоча б кілька разів у житті. Старі машини вирушають на вторинку, але іноді продати автомобіль по-справжньому складно.

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Назвали вживані автомобілі, які важко продати на вторинному ринку
R2
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