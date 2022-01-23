RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Назвали вживані автомобілі,
які важко продати на...

Назвали вживані автомобілі, які важко продати на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:36

Назвали вживані автомобілі, які важко продати на...

Пропонуємо до обговорення:
Автомобіль доводиться міняти хоча б кілька разів у житті. Старі машини вирушають на вторинку, але іноді продати автомобіль по-справжньому складно.

Дивися повний текст
Назвали вживані автомобілі, які важко продати на вторинному ринку
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98651
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:36

Коротше кажучи просто перерахували народні міфи та легенди, що переходять з вуст у вуста ще з початку дев'яностих 😁
rubikon_vladimir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році 1, 2, 3
R2 » Нед 23 січ, 2022 14:27
22 5275
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 гру, 2022 14:32
aleksejsavcenko511
В Україні впали ціни на вживані авто: в чому причина
R2 » Нед 20 лис, 2022 23:37
1 382
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лис, 2022 23:37
23jhas
Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном
R2 » Нед 30 жов, 2022 14:30
7 2963
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лис, 2022 09:57
lukijenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.