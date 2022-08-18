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Зеленський наклав санкції
на Royal Pay Europe

Зеленський наклав санкції на Royal Pay Europe
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:08

Зеленський наклав санкції на Royal Pay Europe

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО щодо накладення санкцій проти компанії Royal Pay Europe, зареєстрованої у Латвії. Її власником є росіянин.

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Зеленський наклав санкції на Royal Pay Europe
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:08

кто такие, чем известны?
cohan
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