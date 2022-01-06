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Wizz Air набирає працівників
зі знанням англійської та...

Wizz Air набирає працівників зі знанням англійської та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:29

Wizz Air набирає працівників зі знанням англійської та...

Пропонуємо до обговорення:
Авіаперевізник Wizz Air працює над розширенням мережі своїх маршрутів і регулярно оголошує про набір нових працівників. На цей раз компанія шукає бортпровідників, які розмовляють зокрема польською чи українською мовами.

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Wizz Air набирає працівників зі знанням англійської та української
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:29

Вимога "розмах рук 210 сантиметрів" - це супер!!!
gazetantr
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Модератори: Ірина_, Модератор

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