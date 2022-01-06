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Wizz Air набирає працівників зі знанням англійської та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 січ, 2023 18:29
Пропонуємо до обговорення:
Авіаперевізник Wizz Air працює над розширенням мережі своїх маршрутів і регулярно оголошує про набір нових працівників. На цей раз компанія шукає бортпровідників, які розмовляють зокрема польською чи українською мовами.
Дивися повний текст Wizz Air набирає працівників зі знанням англійської та української
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Додано: Чет 19 січ, 2023 18:29
Вимога "розмах рук 210 сантиметрів" - це супер!!!
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gazetantr
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Модератори:
Ірина_
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