|
|
|
Податкова реформа: яких змін очікує український бізнес
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 січ, 2023 19:02
Пропонуємо до обговорення:
У країні набирає обертів розробка концепції податкової реформи (попередньо названої 10-10-10), яка, за словами ініціаторів, має сприяти економічному зростанню та формуванню новою податкової культури – за якої податки буде вигідніше сплачувати, аніж ні.
Дивися повний текст Податкова реформа: яких змін очікує український бізнес
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98671
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 січ, 2023 19:02
Пол года говорят о 10-10-10, а на нее даже драфта до сих пор нет. Пустышка?
-
5_10
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 29.10.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|