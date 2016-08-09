RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податкова реформа: яких змін
очікує український бізнес

Податкова реформа: яких змін очікує український бізнес
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:02

Податкова реформа: яких змін очікує український бізнес

Пропонуємо до обговорення:
У країні набирає обертів розробка концепції податкової реформи (попередньо названої 10-10-10), яка, за словами ініціаторів, має сприяти економічному зростанню та формуванню новою податкової культури – за якої податки буде вигідніше сплачувати, аніж ні.

Дивися повний текст
Податкова реформа: яких змін очікує український бізнес
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98671
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:02

Пол года говорят о 10-10-10, а на нее даже драфта до сих пор нет. Пустышка?
5_10
 
Повідомлень: 11
З нами з: 29.10.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Сірі" телефони: з яких мобільних українцям краще не телефон
R2 » Вів 09 сер, 2016 22:10
6 2527
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 гру, 2022 18:29
zilukelena
Київ потрапив до списку міст, в яких практично...
R2 » Сер 21 гру, 2022 17:21
2 361
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 гру, 2022 18:19
ScaryBee
Чи змогли б ви облаштувати бізнес на канцтоварах? (тест)
R2 » Чет 29 сер, 2019 21:19
2 461
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 гру, 2022 15:25
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2188)
19.01.2023 19:30
Ринок ОВДП (3770)
19.01.2023 19:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.