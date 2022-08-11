RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ахметов запускає проєкт "Серце
Азовсталі" та виділяє 1...

Ахметов запускає проєкт "Серце Азовсталі" та виділяє 1...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 05:27

Ахметов запускає проєкт "Серце Азовсталі" та виділяє 1...

Пропонуємо до обговорення:
Футбольний клуб "Шахтар" підписав остаточну угоду з лондонським "Челсі" про перехід українського футболіста Михайла Мудрика.

Дивися повний текст
Ахметов запускає проєкт \"Серце Азовсталі\" та виділяє 1 млрд грн захисникам Маріуполя
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98680
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 05:28

Ще один із "кровосісів" накрав і видає себе за благодійника, після 2014-го втратив підприємства на Донбасі, а статки подвоїлися, забули що завдяки таким, росіяни захопили Донбас, та Крим, а зараз великий патріот, через таких, як казав Кравчук "маємо що маємо", не забувайте про це, це не його благодійництво, а тих сотень тисяч які працюють на нього.
wallwn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:07

электоэнергия для предприятий благодаря ему уже больше 6 гривен за квт интересно по чем он(с маленькой буквы) продает ее за рубеж
tbs1994mig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після...
R2 » Чет 18 сер, 2022 18:26
3 544
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 сер, 2022 22:00
priem_metalla86
monobank запускає нову функцію, що допоможе контролювати...
R2 » Чет 11 сер, 2022 08:29
1 361
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 08:47
Примат
Уряд запускає програму підтримки українських...
R2 » Сер 03 сер, 2022 18:47
1 234
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 сер, 2022 18:47
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.