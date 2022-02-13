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Острови Європи, які найкраще
підходять для поціновувачів...

Острови Європи, які найкраще підходять для поціновувачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 17:49

Острови Європи, які найкраще підходять для поціновувачів...

Пропонуємо до обговорення:
Європа знаменита великою кількістю прилеглих островів на будь-який смак і бюджет, проте деякі з них, на зразок Міконоса, Ібіци або Санторіні, буквально забиті туристам. Проте, для тих, хто любить більш усамітнений відпочинок, знайдеться чимало менш відомих, але настільки ж прекрасних місць.
https://zakordon.24tv.ua/kudi-vtekti-vi ... a_n2240860

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Острови Європи, які найкраще підходять для поціновувачів усамітнення
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