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Finance.ua: Криптовалюты
и мошенничество

Finance.ua: Криптовалюты и мошенничество
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:15

Finance.ua: Криптовалюты и мошенничество

Пропонуємо до обговорення:
Три популярные схемы
Как вас могут обмануть на рынке криптовалют. Три самые распространенные схемы мошенничества.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 16:28

Пропоную ще одну актуальну тему:

Міскодінг – вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу. Застосовується для обману споживачів, переважно у сферах азартних ігор (казино, букмекери), криптообміну.
Станіслав Опенько
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:41

  Станіслав Опенько написав:Пропоную ще одну актуальну тему:

Міскодінг – вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу. Застосовується для обману споживачів, переважно у сферах азартних ігор (казино, букмекери), криптообміну.

Дякуємо, взяли до уваги.

З повагою,
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3546
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