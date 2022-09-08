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Finance.ua: Криптовалюты
и мошенничество

Finance.ua: Криптовалюты и мошенничество
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 15:15

Finance.ua: Криптовалюты и мошенничество

Пропонуємо до обговорення:
Три популярные схемы
Как вас могут обмануть на рынке криптовалют. Три самые распространенные схемы мошенничества.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:28

Пропоную ще одну актуальну тему:

Міскодінг – вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу. Застосовується для обману споживачів, переважно у сферах азартних ігор (казино, букмекери), криптообміну.
Станіслав Опенько
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:41

  Станіслав Опенько написав:Пропоную ще одну актуальну тему:

Міскодінг – вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу. Застосовується для обману споживачів, переважно у сферах азартних ігор (казино, букмекери), криптообміну.

Дякуємо, взяли до уваги.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 05 кві, 2023 10:17

Нужна помощь мне мошенники не отдают мои деньги уверен в правильности данных
gumendima012
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Повідомлення Додано: Сер 05 кві, 2023 10:18

На блокчейн , я влип серьезно что мне отбивали голову
gumendima012
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 15:07

Хочу всіх попередити бути Обережними ! Шахрайська схема , зв'язалися через wats up +62 815-2187-1705, тоді переводять на телеграм канал в групу під назвою Відео робочі групи на даний момент 3800 підписників і окремі чати з наставниками , якими керують дві людини , з іменами -@AnniJones2 , телефон +888 0721 9502 , і другий @jack232629 , виконувати завдання лайками в на покупку крипто валюти з метою заробляти, поповнюється типу свій крипто рахунок по ссилці на їх сайт https://www.trxearns.com, через фізичну особу пару виплат з доходом шахраї виплачують на карту починають з 500 грн , потім 1000 грн , потім 3000 грн і щоб зняти , просять вибрати суму поповнення від 15 000 грн , людина розсіяна , так хоче повернути свої гроші і в цій окремій VIP групі обробляють тебе ще 4 людини, нібито такі самі як ти сам , і що вони вже працювали і всі швидко виконують і чекають по часі тебе, потрібно виконати останню місію і пропонується 45 000 грн -для виведення всіх коштів, гроші в кабінеті видно, але зняти неможливо без коду , який цей наставник повинен дати тій іншій особі, знаходиться помилка в виконанні завдання, і виписується штраф 100 000 грн -ти їх можеш поповнити і ніби тоді можна буде зняти всю зібрану суму .. після декількох дають завдання на поповнення з більшою сумою, нібито для того, щоб зняти потрібно ще поповнити, інакше вони не дадуть код для виплати. Хочеться, щоб інші люди не попадалися на подібні шахрайські схеми.
oksanadovgun071
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 03:02

Розкажіть будь ласка більше свою історію, маю теж з ними діл

Гоуппи інші але схема схожа
krasotulya112
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 15:06

Розвели мене на 18000 і тут я зрозуміла, що потрапила до рук аферистів. Одразу звернулася до поліції, в банк. Чекаю, що з цього вийде...
oksanadovgun071
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:51

Комиссия за запрос суммы платежа, превышающей остаток

Можно ли считать комиссию Ощадбанка за запрос суммы платежа, превышающей остаток? Таких операций проводят миллионы.
star56
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 13:41

  oksanadovgun071 написав:Розвели мене на 18000 і тут я зрозуміла, що потрапила до рук аферистів. Одразу звернулася до поліції, в банк. Чекаю, що з цього вийде...

"Обмануть меня не сложно - я сам обманываться рад" (с) Это точно про Вас. Там с самого начала было понятно, что это афера. Схема еще из 90-х годов, только осовремененная. Но Вы упорно шли дальше, желая получить грошики на дурыку. В итоге потеряли свои... Никто Вам уже ничего не вернет, это заграничные мошенники.
yuri_m
 
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