Finance.ua: Криптовалюты и мошенничество

Додано: Суб 25 лис, 2023 15:07

Хочу всіх попередити бути Обережними ! Шахрайська схема , зв'язалися через wats up +62 815-2187-1705, тоді переводять на телеграм канал в групу під назвою Відео робочі групи на даний момент 3800 підписників і окремі чати з наставниками , якими керують дві людини , з іменами -@AnniJones2 , телефон +888 0721 9502 , і другий @jack232629 , виконувати завдання лайками в на покупку крипто валюти з метою заробляти, поповнюється типу свій крипто рахунок по ссилці на їх сайт, через фізичну особу пару виплат з доходом шахраї виплачують на карту починають з 500 грн , потім 1000 грн , потім 3000 грн і щоб зняти , просять вибрати суму поповнення від 15 000 грн , людина розсіяна , так хоче повернути свої гроші і в цій окремій VIP групі обробляють тебе ще 4 людини, нібито такі самі як ти сам , і що вони вже працювали і всі швидко виконують і чекають по часі тебе, потрібно виконати останню місію і пропонується 45 000 грн -для виведення всіх коштів, гроші в кабінеті видно, але зняти неможливо без коду , який цей наставник повинен дати тій іншій особі, знаходиться помилка в виконанні завдання, і виписується штраф 100 000 грн -ти їх можеш поповнити і ніби тоді можна буде зняти всю зібрану суму .. після декількох дають завдання на поповнення з більшою сумою, нібито для того, щоб зняти потрібно ще поповнити, інакше вони не дадуть код для виплати. Хочеться, щоб інші люди не попадалися на подібні шахрайські схеми.