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У Раді пропонують відкрити
кордони для чоловіків, але з...

У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:28

У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.

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У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 10:28

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