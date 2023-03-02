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Як довго можна їздити в ЄС на авто з українською реєстрацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 бер, 2023 19:25
Пропонуємо до обговорення:
Багато українців їдуть за кордон на власному авто. Одне із частих питань - як довго можна їздити на машині з українською реєстрацією в країнах Європи та що загалом потрібно для виїзду за кордон.
Дивися повний текст Як довго можна їздити в ЄС на авто з українською реєстрацією
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Додано: Пон 20 бер, 2023 19:25
Да ладно.
Для беженцев в Германии изначально разрешили авто на укр. номерах на год, сейчас земли Германии одна за другой начинают принимать решения о продлении еще на год.
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