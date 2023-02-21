Україна виконала 72% зобов’язань згідно з угодою про асоціацію з Європейським Союзом.
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Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС: в яких сферах найбільший прогрес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:08
Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС: в яких...
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Дивися повний текст
Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС: в яких сферах найбільший прогрес
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