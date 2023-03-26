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Будівництво відновлено: Кличко
уточнив, коли з'явиться...

Будівництво відновлено: Кличко уточнив, коли з'явиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 12:25

Будівництво відновлено: Кличко уточнив, коли з'явиться...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, коли кияни дочекаються відкриття обіцяних станцій метро на Виноградар. Відповідний договір на будівництво уклали ще у 2018 році.

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Будівництво відновлено: Кличко уточнив, коли з'явиться метро на Виноградар
R2
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