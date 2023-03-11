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За якими критеріями заклад
освіти може бронювати своїх...

За якими критеріями заклад освіти може бронювати своїх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 кві, 2023 21:18

За якими критеріями заклад освіти може бронювати своїх...

Пропонуємо до обговорення:
Затверджено Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері освіти і науки.

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За якими критеріями заклад освіти може бронювати своїх працівників
R2
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