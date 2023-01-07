Нова пошта зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною.
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Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 кві, 2023 12:04
Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі
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Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі
Додано: Вів 18 кві, 2023 12:04
До этого брали за цифровую переадресацию в приложении по полному тарифу, как будто возили(((
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