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Нова пошта зробила одну
послугу безкоштовною: деталі

Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 12:04

Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі

Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною.

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Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 12:04

До этого брали за цифровую переадресацию в приложении по полному тарифу, как будто возили(((
bezvesilniy_v
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Модератори: Ірина_, Модератор

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