Експрезидент США Дональд Трамп оголосив про запуск другої серії власної NFT-колекції карт.
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Дональд Трамп запустив другу серію NFT-колекції: їх розкупили за 6 годин
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Додано: Чет 20 кві, 2023 01:28
Дональд Трамп запустив другу серію NFT-колекції: їх...
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Дивися повний текст
Дональд Трамп запустив другу серію NFT-колекції: їх розкупили за 6 годин
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