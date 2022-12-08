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Дональд Трамп запустив другу
серію NFT-колекції: їх...

Дональд Трамп запустив другу серію NFT-колекції: їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 01:28

Дональд Трамп запустив другу серію NFT-колекції: їх...

Пропонуємо до обговорення:
Експрезидент США Дональд Трамп оголосив про запуск другої серії власної NFT-колекції карт.

Дивися повний текст
Дональд Трамп запустив другу серію NFT-колекції: їх розкупили за 6 годин
R2
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И кто то же покупает это ****мо...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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