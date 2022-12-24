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Що буде з доларом після
війни: експерт дав прогноз

Що буде з доларом після війни: експерт дав прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 кві, 2023 11:29

Що буде з доларом після війни: експерт дав прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні надалі в основному залежатиме від перебігу війни.

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Що буде з доларом після війни: експерт дав прогноз
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 кві, 2023 11:29

А вы не устаёте постить чушь от разных экспертов и аналитиков. Есть расчёты? Нет. Просто "со слов". Рассуждения. Фантазии. Проходит время, прогноз не сбывается. Что делает редакция? Больше не публикует фантазии "эксперта" ? Нет. Пишут очередные фантазии "эксперта". И так бесконечно.
balta_laska
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Модератори: Ірина_, Модератор

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