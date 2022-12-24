Курс долара в Україні надалі в основному залежатиме від перебігу війни.
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Що буде з доларом після війни: експерт дав прогноз
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Додано: Суб 22 кві, 2023 11:29
Що буде з доларом після війни: експерт дав прогноз
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Дивися повний текст
Що буде з доларом після війни: експерт дав прогноз
Додано: Суб 22 кві, 2023 11:29
А вы не устаёте постить чушь от разных экспертов и аналитиков. Есть расчёты? Нет. Просто "со слов". Рассуждения. Фантазии. Проходит время, прогноз не сбывается. Что делает редакция? Больше не публикует фантазии "эксперта" ? Нет. Пишут очередные фантазии "эксперта". И так бесконечно.
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