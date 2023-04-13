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Курячий індекс: скільки коштує
кілограм курячого філе у...

Курячий індекс: скільки коштує кілограм курячого філе у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2023 12:22

Курячий індекс: скільки коштує кілограм курячого філе у...

Пропонуємо до обговорення:
Де у світі найдешевша курка, а де вона є продуктом, що не кожен може собі дозволити - розрахували експерти порталу The page, які визначають індекси товарів у світі та порівнювати їх одне з одним.

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Курячий індекс: скільки коштує кілограм курячого філе у світі
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Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2023 12:22

Ціна вказана дешево. Насправді куряче філе коштує 154, 39 грн (у маркеті АТБ)
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