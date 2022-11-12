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Українська компанія Sherp
відкриває завод у Туреччині

Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 10:04

Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині

Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія з виробництва всюдиходів Sherp 26 квітня відкриє новий завод у турецькій провінції Бурса.

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Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 10:04

Правильно читати не "Відкриває завод", а переносе завод. Це не перемога. Вони вже давно казали, що треба диверсифікувати ризики
vdklvn
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Модератори: Ірина_, Модератор

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