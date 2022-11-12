Українська компанія з виробництва всюдиходів Sherp 26 квітня відкриє новий завод у турецькій провінції Бурса.
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Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині
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Додано: Вів 25 кві, 2023 10:04
Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині
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Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині
Додано: Вів 25 кві, 2023 10:04
Правильно читати не "Відкриває завод", а переносе завод. Це не перемога. Вони вже давно казали, що треба диверсифікувати ризики
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