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Чи стане "Укрпошта" банком:
в компанії розповіли про...

Чи стане "Укрпошта" банком: в компанії розповіли про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 кві, 2023 13:29

Чи стане "Укрпошта" банком: в компанії розповіли про...

Пропонуємо до обговорення:
В "Укрпошті" повідомили, що не мають бажання перетворюватися на банк, а хочуть лише отримати банківську ліцензію для надання розширеного переліку послуг громадянам.

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Чи стане \"Укрпошта\" банком: в компанії розповіли про плани реорганізації
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 кві, 2023 13:29

В отделениях продают консервы и разную хрень. Лучще бы повышали качество обслуживания интеллигентных пенсионеров.
Investor_K
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