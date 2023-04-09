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Чи стане "Укрпошта" банком: в компанії розповіли про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 кві, 2023 13:29
Пропонуємо до обговорення:
В "Укрпошті" повідомили, що не мають бажання перетворюватися на банк, а хочуть лише отримати банківську ліцензію для надання розширеного переліку послуг громадянам.
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Додано: П'ят 28 кві, 2023 13:29
В отделениях продают консервы и разную хрень. Лучще бы повышали качество обслуживания интеллигентных пенсионеров.
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