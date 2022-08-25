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Криптовалюті Ethereum спрогнозували досягнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 кві, 2023 13:18
Пропонуємо до обговорення:
На криптовалютному ринку знову з’явились стійкі бичачі настрої. На цьому фоні багато аналітиків діляться думками з приводу того, якої динаміки варто очікувати від найпопулярніших цифрових активів, особливо від Ethereum.
Дивися повний текст Криптовалюті Ethereum спрогнозували досягнення історичного максимуму вже у цьому році
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Додано: Суб 29 кві, 2023 13:18
Зрозуміло, час продавати своє :)
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Ірина_, Модератор