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Криптовалюті Ethereum
спрогнозували досягнення...

Криптовалюті Ethereum спрогнозували досягнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 кві, 2023 13:18

Криптовалюті Ethereum спрогнозували досягнення...

Пропонуємо до обговорення:
На криптовалютному ринку знову з’явились стійкі бичачі настрої. На цьому фоні багато аналітиків діляться думками з приводу того, якої динаміки варто очікувати від найпопулярніших цифрових активів, особливо від Ethereum.

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Криптовалюті Ethereum спрогнозували досягнення історичного максимуму вже у цьому році
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 кві, 2023 13:18

Зрозуміло, час продавати своє :)
root
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Модератори: Ірина_, Модератор

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