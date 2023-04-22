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Чи буде ChatGPT у «Дії»: Михайло
Федоров хоче впровадити...

Чи буде ChatGPT у «Дії»: Михайло Федоров хоче впровадити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 20:02

Чи буде ChatGPT у «Дії»: Михайло Федоров хоче впровадити...

Пропонуємо до обговорення:
Мінцифри веде консультації з американською OpenAI і хоче впроваджувати ШІ-технології у державні сервіси. Як це може виглядати та чи скоро станеться – розповідає Михайло Федоров.

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Чи буде ChatGPT у «Дії»: Михайло Федоров хоче впровадити ШІ у державні сервіси
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 20:03

"Або ти почнеш використовувати штучний інтелект, або він замінить тебе."
Зрозуміло, чому інші країни хотять заборонити ШІ.
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