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Чи буде ChatGPT у «Дії»: Михайло Федоров хоче впровадити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 тра, 2023 20:02
Пропонуємо до обговорення:
Мінцифри веде консультації з американською OpenAI і хоче впроваджувати ШІ-технології у державні сервіси. Як це може виглядати та чи скоро станеться – розповідає Михайло Федоров.
Дивися повний текст Чи буде ChatGPT у «Дії»: Михайло Федоров хоче впровадити ШІ у державні сервіси
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Додано: Вів 02 тра, 2023 20:03
"Або ти почнеш використовувати штучний інтелект, або він замінить тебе."
Зрозуміло, чому інші країни хотять заборонити ШІ.
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