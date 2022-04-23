Зведення модульних містечок для внутрішньо переміщених осіб є неефективним.
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Модульні містечка для переселенців неефективні
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:37
Модульні містечка для переселенців неефективні
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Модульні містечка для переселенців неефективні
Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:54
верещук открыла Америку про жизнь в контейнерах.
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