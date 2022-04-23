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Модульні містечка для
переселенців неефективні

Модульні містечка для переселенців неефективні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:37

Модульні містечка для переселенців неефективні

Пропонуємо до обговорення:
Зведення модульних містечок для внутрішньо переміщених осіб є неефективним.

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Модульні містечка для переселенців неефективні
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:54

, навіть через сім років після зведення модульного містечка на околиці Харкова люди там мешкають у жахливих умовах.
верещук открыла Америку про жизнь в контейнерах.
vitaliian
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