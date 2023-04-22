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Гроші за від'їзд додому:
Ірландія запропонує біженцям...

Гроші за від'їзд додому: Ірландія запропонує біженцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 11:10

Гроші за від'їзд додому: Ірландія запропонує біженцям...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Ірландії розглядає можливість надання фінансової допомоги українцям з метою заохочення їх повернення додому після закінчення тимчасового захисту.

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Гроші за від'їзд додому: Ірландія запропонує біженцям виплати за повернення в Україну
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 11:11

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Модератори: Ірина_, Модератор

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