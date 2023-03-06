RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Microsoft заморожує зарплати
співробітникам, щоб...

Microsoft заморожує зарплати співробітникам, щоб...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2023 20:04

Microsoft заморожує зарплати співробітникам, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft вирішила цього року заморозити оплату праці всіх співробітників, зайнятих повний робочий день, щоб впоратися з макроекономічними проблемами.

Дивися повний текст
Microsoft заморожує зарплати співробітникам, щоб інвестувати в ШІ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99027
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2023 20:04

Гевин Белсон рулит!
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5649
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Microsoft припиняє випуск основних оновлень Windows 10
R2 » П'ят 05 тра, 2023 21:20
1 241
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 21:21
pupil31_nv
У Чехії назвали суму мінімальної гідної зарплати
R2 » Сер 26 кві, 2023 17:16
1 350
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 кві, 2023 17:17
dokvasilenko
Зарплати і надбавки військових: що змінилося з березня
R2 » Пон 06 бер, 2023 21:21
7 1408
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 кві, 2023 08:29
Hennady

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2070)
11.05.2023 20:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.