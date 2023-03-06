Корпорація Microsoft вирішила цього року заморозити оплату праці всіх співробітників, зайнятих повний робочий день, щоб впоратися з макроекономічними проблемами.
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Microsoft заморожує зарплати співробітникам, щоб інвестувати в ШІ
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Додано: Чет 11 тра, 2023 20:04
Microsoft заморожує зарплати співробітникам, щоб...
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Дивися повний текст
Microsoft заморожує зарплати співробітникам, щоб інвестувати в ШІ
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