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Інвестування у землю

Інвестування у землю
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  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:39

  maniachello написав:Сколько сапёры ещё будут вылавливать ВОПы по полям - никому неизвестно :(

азербайджанцам известно
по Карабаху
несколько десятилетий, если кратко
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:51

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:[
І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки.

Може й регіонали якісь скупили, в я не досліджував фірми-прокладки. Але вже багато років весь урожай монопольно забирає Рошен.


вся земля принадлежит уважаемым людям с Запада
по Латифундисту посмотрите
в основном, европейцам, но чуток американских европейцев допустили, кормильцы все-таки...

как будет тут развиваться мелкий бизнес - его проблемы, будет так как решат уважаемые люди
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 15:00

  cohan написав:
  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:[
І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки.

Може й регіонали якісь скупили, в я не досліджував фірми-прокладки. Але вже багато років весь урожай монопольно забирає Рошен.


вся земля принадлежит уважаемым людям с Запада
по Латифундисту посмотрите
в основном, европейцам, но чуток американских европейцев допустили, кормильцы все-таки...

как будет тут развиваться мелкий бизнес - его проблемы, будет так как решат уважаемые люди

а якийсь приклади чи аргументи?

бо на Латифундисті цього не видно. хіба що американців. й наших олігархів
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 15:12

  The_Rebel написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.
Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні. І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях.

Теж цікавить питання інвестицій в землю. І теж з Закарпаття. Трохи порозбирався в темі і подосліджував. На Закарпатті тут нереальні ціни на с/г землю. Деякі думають, що вона золота, хоча в тут далеко не чорноземи, і виставляють ціни у разів 3-4 більше за середньоукраїнскі. Або таку ж ціну, але за сотку)) Тут є ціни 10-15 тис.уе за гектар, а то й більше. Ну звичайно, навряд чи хтось купить, але люди думають що це їх золота жила.
І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки. Тому вільної землі тут мало. А якщо і є, то інвестувати не вигідно, бо ділянки в основному мають малий розмір, дуже дорогі, і якщо займатись фермерством, то взагалі не конкурують з чорноземами України. Наприклад, в інших регіонах України можна взяти 10-15 га одним масивом по ціні 1500 дол., таким чином маючи 30-50 тис. дол. можна зробити якийсь старт в фермерстві. А в Закарпатті за ці гроші хіба можна знайти 3-5 гектарів і то розбиті на 3 ділянки в різних місцях

щось пропустив ваше повідомлення.

можливо на Закарпатті так й є - бо це не регіон для класичного сільського господарства - віноградники, сади - щось таке.

а на Західній Україні земля користується попитом - потроху ринок оживає. щоб взяти одним масивом - в нас ще не дуже структурований ринок, процес лише почався
Shaman
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