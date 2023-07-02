Інвестування у землю

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на тему #<1234 Додано: Нед 02 лип, 2023 14:39 maniachello написав: Сколько сапёры ещё будут вылавливать ВОПы по полям - никому неизвестно Сколько сапёры ещё будут вылавливать ВОПы по полям - никому неизвестно

азербайджанцам известно

по Карабаху

несколько десятилетий, если кратко азербайджанцам известнопо Карабахунесколько десятилетий, если кратко cohan

Повідомлень: 5786 З нами з: 27.09.19 Подякував: 109 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 14:51 Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: [

І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки. І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки.

Може й регіонали якісь скупили, в я не досліджував фірми-прокладки. Але вже багато років весь урожай монопольно забирає Рошен. Може й регіонали якісь скупили, в я не досліджував фірми-прокладки. Але вже багато років весь урожай монопольно забирає Рошен.



вся земля принадлежит уважаемым людям с Запада

по Латифундисту посмотрите

в основном, европейцам, но чуток американских европейцев допустили, кормильцы все-таки...



как будет тут развиваться мелкий бизнес - его проблемы, будет так как решат уважаемые люди вся земля принадлежит уважаемым людям с Западапо Латифундисту посмотритев основном, европейцам, но чуток американских европейцев допустили, кормильцы все-таки...как будет тут развиваться мелкий бизнес - его проблемы, будет так как решат уважаемые люди cohan

Повідомлень: 5786 З нами з: 27.09.19 Подякував: 109 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 15:00 cohan написав: Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: [

І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки. І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки.

Може й регіонали якісь скупили, в я не досліджував фірми-прокладки. Але вже багато років весь урожай монопольно забирає Рошен. Може й регіонали якісь скупили, в я не досліджував фірми-прокладки. Але вже багато років весь урожай монопольно забирає Рошен.



вся земля принадлежит уважаемым людям с Запада

по Латифундисту посмотрите

в основном, европейцам, но чуток американских европейцев допустили, кормильцы все-таки...



как будет тут развиваться мелкий бизнес - его проблемы, будет так как решат уважаемые люди вся земля принадлежит уважаемым людям с Западапо Латифундисту посмотритев основном, европейцам, но чуток американских европейцев допустили, кормильцы все-таки...как будет тут развиваться мелкий бизнес - его проблемы, будет так как решат уважаемые люди

а якийсь приклади чи аргументи?



бо на Латифундисті цього не видно. хіба що американців. й наших олігархів а якийсь приклади чи аргументи?бо на Латифундисті цього не видно. хіба що американців. й наших олігархів Shaman

Повідомлень: 3718 З нами з: 29.09.19 Подякував: 449 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 15:12 The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: Shaman От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.

Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні. І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях. От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні. І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях.

Теж цікавить питання інвестицій в землю. І теж з Закарпаття. Трохи порозбирався в темі і подосліджував. На Закарпатті тут нереальні ціни на с/г землю. Деякі думають, що вона золота, хоча в тут далеко не чорноземи, і виставляють ціни у разів 3-4 більше за середньоукраїнскі. Або таку ж ціну, але за сотку)) Тут є ціни 10-15 тис.уе за гектар, а то й більше. Ну звичайно, навряд чи хтось купить, але люди думають що це їх золота жила.

І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки. Тому вільної землі тут мало. А якщо і є, то інвестувати не вигідно, бо ділянки в основному мають малий розмір, дуже дорогі, і якщо займатись фермерством, то взагалі не конкурують з чорноземами України. Наприклад, в інших регіонах України можна взяти 10-15 га одним масивом по ціні 1500 дол., таким чином маючи 30-50 тис. дол. можна зробити якийсь старт в фермерстві. А в Закарпатті за ці гроші хіба можна знайти 3-5 гектарів і то розбиті на 3 ділянки в різних місцях Теж цікавить питання інвестицій в землю. І теж з Закарпаття. Трохи порозбирався в темі і подосліджував. На Закарпатті тут нереальні ціни на с/г землю. Деякі думають, що вона золота, хоча в тут далеко не чорноземи, і виставляють ціни у разів 3-4 більше за середньоукраїнскі. Або таку ж ціну, але за сотку)) Тут є ціни 10-15 тис.уе за гектар, а то й більше. Ну звичайно, навряд чи хтось купить, але люди думають що це їх золота жила.І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки. Тому вільної землі тут мало. А якщо і є, то інвестувати не вигідно, бо ділянки в основному мають малий розмір, дуже дорогі, і якщо займатись фермерством, то взагалі не конкурують з чорноземами України. Наприклад, в інших регіонах України можна взяти 10-15 га одним масивом по ціні 1500 дол., таким чином маючи 30-50 тис. дол. можна зробити якийсь старт в фермерстві. А в Закарпатті за ці гроші хіба можна знайти 3-5 гектарів і то розбиті на 3 ділянки в різних місцях

щось пропустив ваше повідомлення.



можливо на Закарпатті так й є - бо це не регіон для класичного сільського господарства - віноградники, сади - щось таке.



а на Західній Україні земля користується попитом - потроху ринок оживає. щоб взяти одним масивом - в нас ще не дуже структурований ринок, процес лише почався щось пропустив ваше повідомлення.можливо на Закарпатті так й є - бо це не регіон для класичного сільського господарства - віноградники, сади - щось таке.а на Західній Україні земля користується попитом - потроху ринок оживає. щоб взяти одним масивом - в нас ще не дуже структурований ринок, процес лише почався Shaman

Повідомлень: 3718 З нами з: 29.09.19 Подякував: 449 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Ірина_ » Сер 02 лют, 2022 16:36 0 1474

Ірина_ Сер 02 лют, 2022 16:36